NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurularına dair açıklama yaptı.

“Türkiye’nin endişelerini göz önünde bulundurmak zorundayız. Finlandiya ve İsveç başvurduğundan beri üyeliğin mümkün olması için yoğun çaba sarf ettik. Ancak önemli müttefikimiz Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için de temaslarda bulunduk. Herhangi bir söz vermiyoruz ama ilerleme sağlamak için çalışıyoruz.”

Liderler yarın Madrid'de görüşecek

Stoltenberg, daveti üzerine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Madrid’de buluşacaklarını duyurdu. "Türkiye, Finlandiya ve İsveç NATO Karargahı’nda görüşecek" dedi.

“Zirvede nasıl bir ilerleme sağladığımızı göreceğiz. İsveç ve Finlandiya’nın üyelik kararı tarihi ve ittifakımızı güçlendirecek. Amacımız ilerleme sağlamak ama sonuca dair yorum yapmak için erken” dedi.

Kaliningrad'da silahlanma faaliyetlerini gözlemlediklerini söyleyen Stoltenberg, “NATO tüm üyeleri korumak için hazır. Baltık bölgesinde de askeri varlığımızı arttırdık, hava ve deniz devriyelerimizi sıklaştırdık Kaliningrad'da silahlanma faaliyetlerini gözlemliyoruz. Putin şayet üye ülkelere saldırıda bulunursa karşılığını görecek” dedi.

"Türkiye Ukrayna'daki tahılın sevki için Karadeniz’de önemli rol oynuyor"

Putin Ukrayna’ya açtığı bu zalim ve pervasız savaşın bedelini ödemesi gerektiğini söyleyen Stoltenberg, Ukrayna’daki tahılın dışarı çıkarılması konusunda da açıklama yaptı.

“Türkiye, Ukrayna tahılının ülke dışına sevk edilmesi için önemli görev üstleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Türkiye Ukrayna limanında mahsur kalan tahılın sevki için Karadeniz’de önemli rol oynuyor.”