Almanya İçişleri Bakanlığının, Sol Partinin soru önergesine verdiği cevapta, 31 Mart itibarıyla 145'i şiddet suçu işleyen olmak üzere 568 aşırı sağcının arandığı ifade edildi.

Arananlardan 79'unun ise yurt dışına kaçtığına yönelik bulguların olduğu belirtildi.

Aşırı sağcıların sayısı 33 binden fazla

Almanya'da 13 bin 500'ü şiddet eğilimli yaklaşık 33 bin 900 aşırı sağcı bulunuyor.

Haziran başında kamuoyuna açıklanan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) 2021 raporunda, Almanya'da yaklaşık 33 bin 900 aşırı sağcının bulunduğu ve bunlardan 13 bin 500'ünün "şiddet eğilimli" oldukları belirtildi.

Raporda, aşırı sağcıların 2020'ye göre yüzde 1,8 arttığı ve bu rakamın istatistiğinin tutulmasından bu yana en yüksek seviye olduğu kaydedildi.