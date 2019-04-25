Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da 359 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları sonrası sular durulmuyor.

Pazar günkü saldırıların ardından bir patlama da Pugoda kentinde meydana geldi.

Polis, herhangi bir can kaybına yol açmayan mahkeme binasının arkasında olan patlamanın kaynağını araştırıyor.

Ülkeyi kana bulayan terör saldırılarının yeni detayları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Sri Lanka polisi, ülkede "baharat kralı" olarak bilinen Muhammed Yusuf İbrahim'in 2 oğlunun saldırılarda kendini havaya uçurduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan ünlü iş adamı, 2 oğlunu saldırılara azmettirmek ve yardım etmekle suçlanıyor. Sri Lanka polisi, İbrahim'in tüm aile üyelerinin de gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Ülkede kanlı eylemleri gerçekleştirmekle suçlanan 60 şüpheli ise gözaltında.

Şüphelilerin profillerine dair detaylar da netleşmeye başladı.

Sri Lanka hükümeti, zanlıların orta üst sınıf üyesi, iyi eğitimli, maddi sorunu olmayan kişilerden oluştuğunu açıkladı.

Polis, şüphelilerin liderlerinin başkent Kolombo'daki bir otele intihar saldırısı düzenleyen küçük grupla bağlantısını da araştırıyor.

Ne olmuştu?

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi yaralanmıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Ülkede hafta sonu kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkede drone ve insansız hava araçları (İHA) yasaklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber