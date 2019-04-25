Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Trump'a 1915 olaylarına ilişkin açıklamasından dolayı sert tepki gösterdi.

Kılıç, “1915'te meydana gelmiş olayları Beyaz Saray'da oturup yorumlayarak ya da Amerikan Kongre Üyeleri masalarının başında hazırladıkları karar tasarılarıyla değerlendiremezler. O zaman bırakalım tarihçiler de yasa hazırlasınlar.” dedi.

“Tarihsel gerçeklerden hareket etmeniz lazım”

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müttefikliğe atıfta bulunan Büyükelçi Kılıç, devlet adamlarının açıklamalarında dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Trump’ın açıklamasının tarafsız değil, önyargıya dayanan bir açıklama olduğunu dile getiren Kılıç, “Siz karar alıcısınız, bir ülkenin devlet başkanısınız. Bu tür hayati konularda açıklama yapıyorsanız, üstelik siz 70 yıllık bir müttefikinizin tarihi ile ilgili, onların atalarını asılsız iddialarla suçlayabilecek bir açıklama yapıyorsanız, tarihsel gerçeklerden hareket etmeniz lazım.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kılıç, Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta imzalanan ve Filistinli milletvekili Rashida Tlaib'in de imzasını taşıyan tasarının iç siyaset malzemesinden ibaret olduğunu vurguladı.

Kılıç, şöyle devam etti:

“Temsilciler Meclisi üyeleri senatörler seçim kaygılarıyla, seçmenleriyle aralarındaki ilişkiyi belli bir sıcaklıkta tutabilmek için bu tür tasarılara ortak sunucu olabiliyorlar. Ama netice itibarıyla günün sonunda komitede ele alındığında ya da genel kurulda ele alındığında oylamalar farklı şekilde tecelli ediyor.”

Ermeni iddialarına karşı tek ses cevap verildi

Bu arada Washington'daki Türk Büyükelçilik konutu önünde toplanan ve Türkiye aleyhinde slogan atan gruba karşı nöbete resmi devlet görevlilerinden Türk kökenli Amerikalılar'a kadar pek çok kişi katıldı.

Slogan ve marşlar eşliğinde Ermeni iddialarına karşı tek ses cevap verildi. Ermeni terörünün katlettiği şehit diplomatlarımız da teker teker anıldı. Gösteri üzerine Ermeniler alandan ayrıldı. Washington polisinin bu kez geniş güvenlik önlemleri alması dikkat çekti.

Kaynak: TRT Haber