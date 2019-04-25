Uluslararası Af Örgütü ve gözlem grubu Airwars, 2017 yılında ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin hava operasyonları sırasında, Suriye'nin Rakka şehrinde bin 600 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koalisyon güçleri ise saldırılar sırasında 159 sivilin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Uluslararası Af Örgütü ve Airwars, koalisyonun "2 yıldır süren inkara son vermesi" çağrısını yaptı.

Af Örgütü ve Airwars'ın 200 ayrı bölgede yaptığı inceleme sonucu, ölenler arasından bin kişinin kimliği tespit edildi.

Af Örgütü araştırmacıları, Rakka'da 2 ay boyunca hava saldırılarının düzenlendiği bölgelerde 400'den fazla kişiyle görüştü. 641 kişinin kimliğini bizzat tespit eden örgüt, diğer isimler için başka kaynaklardan bilgi aldı.

"Koalisyon güçleri Rakka'yı kazıdı ancak gerçeği silemeyecekler"

Af Örgütünün kıdemli kriz uzmanı Donatella Rovera, "Hava saldırılarının çoğu hatalıydı ve on binlerce bombardıman ayrım gözetmeksizin gerçekleşti. Yüzlerce kişinin ölmesi ve yaralanması bir sürpriz değil" ifadelerini kullanarak, koalisyon güçlerinin Rakka'yı kazıdığını ancak gerçeği silemeyeceklerini söyledi.

ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçleri sivil ölümleri önlemek için tüm önlemlerin alındığını ve kararların muhabere kurallarına uygun olduğunu açıklamıştı.

Koalisyon güçleri, 2014 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelere 34 bin hava saldırısı düzenledi.

Kaynak: BBC, Amnesty International