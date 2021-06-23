Güney Asya'da bir ada ülkesi olan Sri Lanka açıklarında, kimyasal yüklü bir gemide Mayıs ayında çıkan yangının ardından onlarca ölü deniz canlısı karaya vurdu.

Bunlar arasında boğazı ve kabuğu hasarlı yaklaşık 100 kaplumbağa, 12 yunus ve bir mavi balina ölüsü bulunuyor.

Çevre bilimciler, ölümlerin doğrudan yangın ve tehlikeli kimyasallardan kaynaklandığını açıkladı.

Konteyner gemisi 12 gün yandı

Singapur bandıralı konteyner gemisinde 21 Mayıs'ta yangın çıktı.

12 gün devam eden yangının ardından batan gemi, ülkenin modern tarihinin "en büyük çevre felaketlerinden" birine yol açtı.

Kaza, bölgedeki turizm ve balıkçılık faaliyetlerine de büyük darbe vurdu.

Birleşmiş Milletler, hasar tespit çalışmaları ve çevresel kriz oluşmasını engellemek için Petrol sızıntısı ve kimyasal madde uzmanlarından oluşan bir ekibi bölgeye göndermişti.