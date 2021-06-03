Güney Asya'da bir ada ülkesi olan Sri Lanka'nın başkenti Colomba açıklarında, kimyasal madde yüklü gemi yaklaşık 2 hafta önce yanmaya başladı.

Yangın günler sonra söndürüldü, batmakta olan gemi derin sulara çekilirken ardında, binlerce ton zehirli atık bıraktı.

[Fotoğraf: Reuters]

"En büyük çevre felaketlerinden"

78 ton plastik pelet, 25 ton nitrik asit, çeşitli kimyasal ve kozmetik ürünler taşıyan gemiden saçılan zehirli maddeler, ülkenin batı kıyılarında deniz yüzeyini kapladı.

Kıyılarda, plastik ve kimyasal atıklardan oluşan krem rengi köpük dalgası görüldü.

[Fotoğraf: Reuters]

Söz konusu maddelerin zehirli gaz yayma potansiyeli taşıdığının, bölgede yaşayan deniz ve kara canlılarını da tehdit ettiğinin altı çizildi.

Ülke tarihinde "en büyük çevre felaketlerinden" birine yol açan kaza, bölgedeki turizm ve balıkçılık faaliyetlerine de darbe vurdu.