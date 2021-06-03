Türk SİHA'ları dünya basınında her gün adından söz ettiriyor.

Amerikan Wall Street Journal'da "Silahlı ve düşük maliyetli Türk SİHA'ları muharebe meydanlarını ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor" başlıklı haber kaleme alındı.

Haberde, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Türk SİHA'larının Suriye'deki başarısı hakkında "sonuç oyun değiştirici" sözlerine yer verildi.

Türk SİHA'larının 23 saat boyunca sessizce havada kaldığı, hava savunma sistemlerindeki açıkları yakaladığı hatırlatıldı.

Libya'da savaşın kaderini değiştirdi

Gazetenin haberinde Türk SİHA'larının ister grup halinde isterse tek başına uçsun, yalnız pahalı savaş uçaklarının yapabilecekleri görevleri yerine getirdiği belirtildi.

Bayraktar insansız hava aracının Libya'da savaşın kaderini değiştirdiği ve Hafter'e ağır kayıplar verdirdiği vurgulandı.

Haberde ayrıca Amerikan Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuarı'nın Türkiye'nin ürettiğine benzer savaş makineleri üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Bayraktar'ı Katar ve Ukrayna'nın da satın aldığı, Polonya'nın sipariş verdiği ve başka NATO ülkelerinin de ilgilendiği belirtildi.