Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 22:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: 2 ölü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kalabalık semtlerinden Kazımiye'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi.
Bağdat'ın Kazımiye semtindeki patlamanın kaynağı henüz belirlenemedi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ne olduğu henüz tespit edilemeyen bir cismin kalabalık olan bölgede patladığı ifade edildi.
Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Güvenlik güçleri bölgede çalışma başlattı.
Etiketler: Irak Son Dakika
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