Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de bugün ikinci bombalı saldırı: 4 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de gün içinde düzenlenen ikinci bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Olayda 5 kişi yaralanırken, saldırıyı üstlenen olmadı.
Afganistan Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, Kabil'in Pul-i Suhta bölgesinde sivilleri taşıyan araca yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.
Saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Olayda 5 kişi yaralanırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öğle saatlerinde de saldırı düzenlendi
Bugün öğle saatlerinde de Kabil'in Çar Kale bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.
Afganistan hükümetine göre, yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.
Etiketler: Afganistan
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