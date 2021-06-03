Afganistan Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, Kabil'in Pul-i Suhta bölgesinde sivilleri taşıyan araca yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olayda 5 kişi yaralanırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öğle saatlerinde de saldırı düzenlendi

Bugün öğle saatlerinde de Kabil'in Çar Kale bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre, yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.