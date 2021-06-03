Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in ürettiği Falcon 9 roketi

Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Roket, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yavru mürekkep balıkları ve su ayıları olarak da bilinen mikroskobik canlılar da taşıyor.

Dragon kapsülü cumartesi günü istasyonda

İstasyonun bu yeni misafirleri yer çekimsiz ortamda farklı bilimsel çalışmalar için kullanılacak.

Yapılacak çalışmalarla istasyondaki görevlilerin uzun süreli uzay görevlerinde sağlıklarının daha iyi korunması da hedefleniyor.

Kalkıştan 12 dakika sonra Falcon 9 roketinden ayrılan Dragon kapsülünün cumartesi günü istasyona ulaşması bekleniyor.