Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 23:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SpaceX'in "yavru mürekkep balıkları" taşıdığı roketi fırlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Amerikan SpaceX firmasının Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşıyan roketi fırlatıldı. Roketin istasyona taşıdığı malzemeler arasında bilimsel araştırmalarda kullanılacak yavru mürekkep balıkları ve mikroorganizmalar da yer alıyor.
Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in ürettiği Falcon 9 roketi
Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.
Roket, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yavru mürekkep balıkları ve su ayıları olarak da bilinen mikroskobik canlılar da taşıyor.
Dragon kapsülü cumartesi günü istasyonda
İstasyonun bu yeni misafirleri yer çekimsiz ortamda farklı bilimsel çalışmalar için kullanılacak.
Yapılacak çalışmalarla istasyondaki görevlilerin uzun süreli uzay görevlerinde sağlıklarının daha iyi korunması da hedefleniyor.
Kalkıştan 12 dakika sonra Falcon 9 roketinden ayrılan Dragon kapsülünün cumartesi günü istasyona ulaşması bekleniyor.
Etiketler: ABD SpaceX Uzay Çalışmaları
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