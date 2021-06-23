İkinci Berlin Konferansı'nda Libya'daki siyasi süreç ve 24 Aralık seçimlerinin ele alınması bekleniyor.

Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Bakan Çavuşoğlu, konferans öncesinde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de görüşmüştü.

Libya Başbakanı Dibeybe, konferans için "Ulusal Birlik Hükümetinin temsilcileri olarak, Libyalıların istikrarlı bir devlet umutlarını taşıyarak Berlin'e geldiklerini" söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 2. Libya Konferansı başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferans öncesinde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.https://t.co/VsfI0dRdZr pic.twitter.com/vVrcsWLzJS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2021

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