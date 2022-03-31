Aljazeera'nin haberine göre, Sri Lanka'da protestocular, gün içinde, ülkede bir süredir etkisini sürdüren ekonomik krizin yaklaşık 13 saatlik varan elektrik kesintilerine kadar varmasının ardından Rajapaksa'nın konutu yakınlarından toplanmaya başladı.

Protestocu grubun sayısının artması ve bazı göstericilerin Rajapaksa'nın konutuna yönelik saldırılarda bulunmasıyla polis, akşam saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere başkent Kolombo'nun bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Polis göstericilere müdahale etti

Polis Genel Müfettişi C D Wickramaratne, konuya dair yaptığı açıklamada, ikinci bir bildirime kadar sokağa çıkma yasağının devam edeceğini söyledi.

Rajapaksa'nın konutu yakınındaki olaylar, protestocuların konuta taş fırlatmasıyla alevlenirken polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Perera, ülkede yaşanan tüm "yıkımların" mesuliyetinin Rajapaksa'ya ait olduğunu ileri sürdü.

Sri lanka'da kötüleşen ekonomik koşullar ve yakıt sıkıntısı protesto edilmişti

7,3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka’nın 1,6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı.

Sri Lanka’nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, 28 Ocak’ta kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmişti.