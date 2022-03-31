Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Belçika'da fahri doktora verildi
[Fotoğraf: AA ]
BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, COVID-19 aşısı teknolojisinde öncü çalışmaları dolayısıyla Belçika'daki Anvers Üniversitesi'nde fahri doktora aldı.
Anvers Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, mRNA teknolojisi ve buna dayalı, milyonlarca insanın hayatını koruyan aşının geliştirilmesindeki öncü çalışmaları dolayısıyla Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e fahri doktora verdi.
Üniversitede bir konferansla birlikte gerçekleştirilen takdim törenine Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy da katılarak tebriklerini iletti.
Etiketler: Biontech Koronavirüs Aşısı
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