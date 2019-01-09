Dünya

Sri Lanka'da çapa makinesi ile kaza

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:02 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:25

Sri Lanka'da bir çapa makinesini ulaşım aracına çevirerek, aracın arkasındaki kasaya binen bir aile, kaza yaptı.

Sri Lanka'da yaşanan kazada faciadan kıl payı dönüldü. Çapa makinesini ulaşım aracına çeviren bir aile, aracın arkasındaki kasaya binip yola düştü. Ancak hakimiyetini kaybeden sürücü ve yanındaki yolcu araçtan yere düştü. Çapa makinesinden bozma araç kendi etrafında dönmeye başladı. Durdurma çabaları da işe yaramadı. Kasadaki yolcular çaresiz bir şekilde olacakları bekledi. Araç birden ormanlık alana ilerledi, atlayanlar kurtulmayı başardı. Ancak aracın içinde kalanlar ormana savruldu. Kazanın kurbanları şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaynak: TRT Haber Etiketler: sri lanka kaza çapa makinesi

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