Meclis bilgilendirme toplantısında konuşan Wickremesinghe, Çin Exim Bank'tan aldıkları güvence mektubunu IMF'ye gönderdiklerini ve kurtarma paketinin kısa sürede onaylanacağını ifade etti.

Wickremesinghe, "Şimdi biz, bize düşen kısmı yerine getirdik. Artık IMF'nin de kendi payına düşeni bu ayın sonuna kadar yerine getirmesini bekliyorum." dedi.

Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası'ndan (ADB) da destek beklediklerini kaydeden Wickremesinghe, IMF ile yapılan anlaşma uyarınca zorlu ekonomik reformların uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Wickremesinghe, 2029'a kadar yıllık 6-7 milyar dolarlık bir ödeme yapmaları gerektiğini aktardı.

IMF ile yapılan anlaşmanın detayları konusunda bilgi vermeyen Wickremesinghe, onay sonrası bu bilgileri meclis ile paylaşacağını belirtti.

Sri Lanka'daki durum

Ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'da, mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik artan protestoların ardından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz 2022'de Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz 2022'de elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz 2022'de Sri Lanka Meclisi'nde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken 2021'de vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcu temerrüde düşmüştü.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, IMF ile yürüttüğü görüşmeler sonucu 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına varmıştı.