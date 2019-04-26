Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, geçtiğimiz günlerde ülkedeki çeşitli otel ve kiliselere düzenlenen saldırıların elebaşının öldüğünü, DEAŞ’la bağlantılı 140 kişinin ise arandığını açıkladı.
Saldırıların elebaşı ölü ele geçirildi
Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, geçtiğimiz günlerde ülkedeki çeşitli otel ve kiliselere düzenlenen saldırıların arkasında olduğu belirlenen elebaşı Zahran Hashim'in Shangri-La oteline düzenlenen saldırıda öldüğünü açıkladı.
Paskalya ayini esnasında kiliseler ve otellere düzenlenen saldırıya ilişkin DEAŞ’la bağlantılı olduğu belirtilen 140 kişinin arandığını duyurdu.
Terörizmin yakında Sri Lanka’dan silineceğini söyleyen Sirisene, "Yakında normale döneceğiz. Uluslararası ajanslar soruşturmada bize yardım ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ülkedeki çeşitli otel ve kiliselere düzenlenen bombalı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının yanlış hesaplandığını belirterek ölü sayısını 359’dan 253’e indirmişti.
Kaynak: İHA