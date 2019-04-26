Güney Afrika'nın doğu kıyılarında gerçekleşen şiddetli yağışlarda 70'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer perşembe günü yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yekililer, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı KwaZulu-Natal şehrinde 67 kişinin, Eastern Cape şehrinde ise 6'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Savaş alanına dönen bölgede, otomobiller ve yollar toprak kayması nedeniyle zarar gördü.

Kaynak: Reuters