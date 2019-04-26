ABD'nin doğu kıyısında yaşayan ve otizmli çocuklarla çalışan Shaymaa, Müslüman Amerikan Derneği ve Kuzey Amerika İslami Çember kongresine katılan 24 bin Müslümandan biriydi.

Kongre önünde toplanan İslam karşıtı protestocular, ellerinde İslam'a hakaret eden pankartlarla gösteri düzenlediler.

Pankartlarda İslam'ın kan ve ölüm dini olduğu yazıyordu.

O nefret dolu mesajlara cevap ise Müslüman bir kız olan Shaymaa Isma'dan geldi.

Shaymaa, protestocuların önünde gülümseyerek selfie çekti ve onların nefretiyle, sevgiyle mücadele edeceğini söyledi.

On April 21st I smiled in the face of bigotry and walked away feeling the greatest form of accomplishment. pic.twitter.com/Dbrtk7MDAw — شيماء (@ShaymaaDarling) 23 Nisan 2019

O fotoğraflar sosyal medyada yüzbinlerce beğeni aldı ve paylaşıldı.

Shaymaa Ismaa, “O pankartlarda İslam nefret dini gibi şeyler yazıyordu. Ben bunları komik buluyorum. Gülmekten kırıldım. Keşke bir hoparlörüm olsaydı ve içimden geçenleri duysalardı diye düşündüm. Bütün bunlara tepkiler çılgınca, çok fazla destek aldım” dedi.

Kaynak: BBC