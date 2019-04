ABD'nin doğu kıyısında yaşayan ve otizmli çocuklarla çalışan Shaymaa, Müslüman Amerikan Derneği ve Kuzey Amerika İslami Çember kongresine katılan 24 bin Müslümandan biriydi.

Kongre önünde toplanan İslam karşıtı protestocular, ellerinde İslam'a hakaret eden pankartlarla gösteri düzenlediler.

Pankartlarda İslam'ın kan ve ölüm dini olduğu yazıyordu.

O nefret dolu mesajlara cevap ise Müslüman bir kız olan Shaymaa Isma'dan geldi.

Shaymaa, protestocuların önünde gülümseyerek selfie çekti ve onların nefretiyle, sevgiyle mücadele edeceğini söyledi.

On April 21st I smiled in the face of bigotry and walked away feeling the greatest form of accomplishment. pic.twitter.com/Dbrtk7MDAw