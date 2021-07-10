Öldürüldüğünde 27 yaşında olan Zajim Hasanovic, soykırımda katledilen ve kimlik tespiti tamamlanan 18 kurbanla 11 Temmuz'da düzenlenecek toplu cenaze merasiminin ardından nihai huzura kavuşacak.

"Yüzünü, gülüşünü, sesini, bakışlarını hatırlamıyorum"

Babasını en son iki yaşındayken gören Elma Delic, 26 yıl boyunca aradığı babasına ait kemik kalıntılarının, bu yıl Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedileceğini söyledi.

Evli ve iki çocuk annesi Delic, "Babamdan kalan tek hatıra annemin cüzdanındaki fotoğraf ve annemin anlattıkları. Yüzünü, gülüşünü, sesini, bakışlarını hatırlamıyorum." dedi.

[Elma Delic| Fotoğraf: AA]

Babası, dayıları, amcaları ve yakınları...

Çocukluğunda babasının yokluğunu çok garipsemediğini anlatan Delic, "Büyüdükçe yokluğunu fark etmeye başladım. Lise, mezuniyet törenleri, evlilik, doğum gibi özel zamanlarda yokluğunu daha yoğun hissettim." diye konuştu.

Soykırımda babasının yanı sıra amcaları, dayıları ve çok sayıda yakınını kaybettiğini aktaran Delic, bu yıl babasıyla kurşuna dizilen dayısı Asim Nukic'in de toprağa verileceğini belirtti.

Delic, "Kimsenin kötülüğünü istemiyorum. Bizim başımıza gelenleri başkasının da yaşamasını istemiyorum. Hatta bunu yapanların bile." dedi.

"Başında dua edebileceğim bir mezarları olsun istiyorum"

Elma'nın annesi Hurija Hasanovic de kucağında kızıyla, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücüne ait bir kamyonla Konjevic Polje'den Tuzla'ya 8 saat yolculuk ettiğini anlattı.

Soykırımda kaybettiği babasını önceki yıllarda toprağa verdiğini vurgulayan Hasanovic, "Kardeşim ve eşimin de defnedilmesini istiyorum. Başında dua edebileceğim bir mezarları olsun istiyorum." şeklinde konuştu.

[ Hurija Hasanovic | Fotoğraf: AA]

"Eşim, Sırpların ona zarar vermeyeceğini düşünüyordu"

Bu yıl toprağa verilecek 19 kurbandan biri olan Vejsil Hamzabegovic'in eşi Fatima Hamzabegovic ise 30 yıllık eşini son kez soykırımın yaşandığı 11 Temmuz 1995'te Potoçari'de gördüğünü ifade etti.

Tuzla şehri yakınlarındaki Glodi köyünde yalnız yaşayan Hamzabegovic, Srebrenitsa'nın Sırp birliklerinin kontrolüne geçmesiyle eşi ile yollarının ayrıldığını aktararak "Kimi orman yolundan kimi asfalttan ilerledi. Bir süre sonra bizimkilerin öldürüldüğü konuşuluyordu. Ağlamaya başladım, yanıma yaklaşan asker ise 'Alnına sıkmamı istemiyorsan sus!' diye tehdit etti." diye konuştu.

[Fatima Hamzabegovic | Fotoğraf: AA]

Fatima, eşinin Sırplardan böyle bir şey beklemediğini belirterek "Babası savaşta Momcilo isimli bir Sırp'ı tavan arasına saklamış hayatını kurtarmıştı. Buna güvenip Sırpların ona zarar vermeyeceğini düşünüyordu." dedi.

11 Temmuz'da 19 kurban toprağa verilecek

Bu yıl, 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde, 19 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü 11 Temmuz'da her yıl toplu cenaze ve anma törenlerinin düzenlendiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toplam 6 bin 652 kurbanın mezarı bulunuyor.

Savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerin 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'ya girmesinin ardından 8 binden fazla Boşnak sivil, hunharca katledilip toplu mezarlara gömüldü. Toplu mezarlardan çıkarılıp kimlik tespiti yapılan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz'da anıt mezarlığa defnediliyor.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala binin üzerinde kurbanın cesedi aranıyor.