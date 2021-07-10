Haitili yetkililer ABD’den liman, havaalanı, benzin tesisleri gibi önemli altyapı noktalarını korumak için askeri destek talep etti.

Haiti Seçim Bakanı Mathias Pierre, Başkan Jovenel Moise'nin öldürülmesinin ardından ABD'den ülkedeki önemli altyapıyı korumak için asker göndermesini istediklerini söyledi.

New York Times’ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı talebi onayladı, ancak henüz net bir yanıt vermedi.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Haiti hükümeti güvenlik ve soruşturma yardımı talep etti ve ABD'nin nasıl yardımcı olabileceğini belirlemek için Haitili yetkililerle düzenli temas halindeyiz" dedi.

Beyaz Saray, ABD'nin en kısa zamanda üst düzey FBI ve iç güvenlik yetkililerinden oluşan bir heyeti Haiti'ye göndereceğini söyledi.

Ülkede belirsizlik sürüyor

Karayip ülkesinde, Moise'nin çarşamba günü öldürülmesinden bu yana belirsizlik devam ediyor.

Parlamento uzun süredir askıya alındı.

Haiti polisi, suikastın 26 Kolombiyalı ve iki Haitili Amerikalı paralı asker tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkent Port-au-Prince'in bir banliyösü olan Petion-Ville'de çıkan silahlı çatışmada 17 zanlı yakalandı.

Haitili yetkililere göre, olaya karışan iki Haitili Amerikalı, James Solages ve Joseph Vincent, suikastta yer almak üzere kandırıldılar.

Yabancı askerlerden dili yandı

ABD’nin Haiti’deki askeri varlığı oldukça tartışmalı.

1915'te ABD birlikleri, Başkan Jean Vilbrun Guillaume Sam'in suikastından sonra ülkeyi işgal etmişti.

ABD birlikleri 1934'te Haiti'den ayrılmıştı.

ABD güçleri, seçilmiş başkan Jean-Bertrand Aristide'nin askeri darbeyle devrilmesinden sonra 1994'te Haiti'ye döndü.

2004 ve 2017 yılları arasında Güney Amerika ve Asya'daki ülkelerden BM birlikleri Haiti'de konuşlandırıldı.

Yabancı asker çağırılmasına tepkiler büyüyor

Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi düşünce kuruluşundan Haiti uzmanı Jake Johnston, “Haiti'ye başka bir yabancı asker konuşlandırılması felaket olur. Dış müdahalenin buna bir çözüm olduğunu düşünmek akıllara durgunluk veriyor” dedi.

Johnson, "Sadece 2004'te BM kuvvetlerinin konuşlandırılmasına bakın" diye ekledi ve neredeyse 15 yıllık misyonun, işleyen ve etkili bir polis gücü ile istikrarlı bir demokrasi yaratma konusundaki temel hedeflerine nasıl ulaşamadığını vurguladı.

Öğrenci lideri ve siyasi aktivist Kinsley Jean, ülkesindeki yabancı askeri müdahalelere “şiddetle” karşı olduğunu söyledi.

Jean "Şu anda ihtiyacımız olan şey bu değil. Bugüne kadar her yabancı müdahale Haiti halkına daha fazla sorun getirdi. Birleşmiş Milletler'in son müdahalesi koleraya neden oldu ve binlerce insanı öldürdü” dedi.



