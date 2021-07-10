Tahran'ın kuzeyindeki patlama sırrını koruyor. Geçen cumartesi gece yarısı saatlerinde meydana gelen patlama yetkililer tarafından araştırılıyor.

Tahran vali yardımcısı Hamidreza Goudarzi'ye göre patlama, başkentin Mellat Parkı'nda meydana geldi.

Bunun bir "terör saldırısı" olup olmadığı sorulduğunda Goudarzi, elde edilen bulgulardan emin olduktan sonra açıklama yapacaklarını söyledi.

Devlet televizyonunu patlamanın bir "ses bombası" olduğunu söylerken "Patlamanın nedeni araştırılıyor. Herhangi bir maddi hasar veya can kaybına yol açmadı" dedi.

Olay yerindeki muhabirlerinden biri patlamanın bina ve tesislerin olmadığı bir bölgede meydana geldiğini bildirdi.

Tahran itfaiyesi, patlama ihbarı aldıktan sonra birkaç birim sevk ettiğini, ancak itfaiyecilerin herhangi bir yangın veya enkaz bulamadığını açıkladı.

Mellat Parkı, ülkedeki yerel radyo ve televizyon hizmetlerinden sorumlu İran İslam Cumhuriyeti Yayıncılığının genel merkezine yakın bir yerde bulunuyor.

