ABD'de gençlerin alışkanlarının incelendiği bir kamuoyu yoklaması yapıldı.

GetWizer and Joy Ventures'ın araştırmasına göre, her 5 gençten biri Çin merkezli TikTok'u kullanıyor.

Günün en az 5 saati TikTok'talar

Araştırmada gençlerin sosyal medyada ne kadar zaman geçirdiği sorusuna da cevap arandı.

Z kuşağı, yani 15-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 20'si günün en az 5 saatini TikTok'ta geçiriyor.

Gençlerin güne Snapchat'le başladıkları, uyumadan önce TikTok'ta gezindikleri belirlendi.

En uzun süre TikTok'a ayrılıyor

Youtube ve Instagram da gençlerin en çok kullandığı sosyal medya platformları oldu.

Erkeklerin Youtube ve Instagram'ı, kızların ise TikTok'u tercih ettikleri gözlemlendi.

Kullanıcı sayısı bakımından Yotube ve Instagram başı çekiyor, ancak gün içinde en uzun süre TikTok uygulamasına ayrılıyor.