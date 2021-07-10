ABD'li gençlerin sosyal medya alışkanlığı
ABD'de yapılan bir araştırma, Z kuşağının yüzde 20'sinin günde en az 5 saatini TikTok'ta geçirdiğini ortaya koydu. Araştırmada en çok tercih edilen uygulamaların Youtube, Instagram, TikTok ve Snapchat olduğu açıklandı.
ABD'de gençlerin alışkanlarının incelendiği bir kamuoyu yoklaması yapıldı.
GetWizer and Joy Ventures'ın araştırmasına göre, her 5 gençten biri Çin merkezli TikTok'u kullanıyor.
Günün en az 5 saati TikTok'talar
Araştırmada gençlerin sosyal medyada ne kadar zaman geçirdiği sorusuna da cevap arandı.
Z kuşağı, yani 15-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 20'si günün en az 5 saatini TikTok'ta geçiriyor.
Gençlerin güne Snapchat'le başladıkları, uyumadan önce TikTok'ta gezindikleri belirlendi.
En uzun süre TikTok'a ayrılıyor
Youtube ve Instagram da gençlerin en çok kullandığı sosyal medya platformları oldu.
Erkeklerin Youtube ve Instagram'ı, kızların ise TikTok'u tercih ettikleri gözlemlendi.
Kullanıcı sayısı bakımından Yotube ve Instagram başı çekiyor, ancak gün içinde en uzun süre TikTok uygulamasına ayrılıyor.