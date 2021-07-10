ABD'de sosyal medyanın gücü ve serbestliği tartışılıyor.

Özellikle bazı sosyal medya platformları, zararlı olacağı gerekçesiyle siyasi ya da bireysel pek çok içeriğe müdahale ediyor. Konu ABD Senatosunda da gündeme geldi.

Yapay zeka destekli algoritmaların, kitleleri yönlendirmesi eleştirildi.

Peki sistem nasıl işliyor?

Örneğin sosyal medya uygulaması Facebook'ta, editoryal kararları insanlar vermiyor. Bu işi algoritmalar üstleniyor.

Amaç, kullanıcıların Facebook'ta geçirdiği zamanı durmaksızın artırmak.

Söz konusu yöntemi kullanan sadece Facebook değil.

"Bir süper bilgisayar sizin zihninizi yönlendiriyor"

Google Etik Danışmanı Tristan Harris, "Youtube'dan bir örnek verelim. Bir Youtube videosunu izlemeye başlıyorsunuz sadece bir video izleyeceğinizi sanıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz 2 saat geçirmişsiniz. Çünkü bir süper bilgisayar sizin zihninizi yönlendiriyor." dedi.

Söz konusu sistemin uzandığı bir diğer mecra ise seçim süreçleri. Ülkedeki son iki seçimde de sosyal medyanın etkisi sıkça gündeme taşındı. En çok eleştirilen husus ise platformların bazı içerikleri kolaylıkla silmesi.

İngiltere'de parlamentoya çağrı

Konu İngiltere'de de gündeme geldi.

Veri Etiği ve Yenilik Merkezi raporunda, sosyal medyanın akıl sağlığı üzerinde ve yanlış bilgilerin yayılmasındaki rolüne dikkati çekti.

Parlamento'ya sosyal medya algoritmaları üzerinde kontrolü artırma çağrısında bulundu.