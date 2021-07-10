Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Srebrenitsa Tarih Müzesi
Srebrenitsa'da, soykırıma maruz kalan masum insanlarla birlikte şehrin kültürel zenginliklerine de zarar verildi. Tahrip edilen zenginlikler, Srebrenitsa Tarih Müzesi'nde yaşatılıyor.
Srebrenitsa soykırımında 10 bine yakın masum sivil acımasızca katledildi. Şehirdeki yapılar ve kültürel zenginlikler yerle bir edildi.
Boşnakların Müslüman kimliğe yapılan saldırıda kültürel değerler de hedef alındı.
Şehrin tahdip edilen zenginlikleri, Srebrenitsa Tarih Müzesi'nde yaşatılıyor.
Zenginliklerden biri de gümüş madeni
Yakın geçmişte var olan kültürel eşyalar müzede sergileniyor ve sergilenen eşyalara ait detaylı bilgiler de müze panosunda yer alıyor.
Srebrenitsa’da günden güne kaybolmaya yüz tutan zenginliklerden biri de gümüş madeni.
Srebrenitsa, savaşın izlerini, aradan geçen yıllara rağmen halen üzerinde taşıyor.
Kamera: Adis Patkoviç
Etiketler: Bosna Hersek Soykırım Srebrenitsa
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