Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, salgın döneminin nüfus oranlarına etkisini inceleyen bir rapor yayımladı. Rapora göre, koronavirüs salgını Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de doğum oranlarını azalttı.

19 Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırma, çarpıcı gerçeği ortaya koydu.

15 Birlik ülkesinde bebeklerin sayısı, geçen ekim ayında yüzde 3, kasım ayında yüzde 5, aralık ayında yüzde 8,1 oranında düştü.

ABD'deki doğum oranı da belirgin düzeyde azaldı. Kaliforniya eyaletinde ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 oranında daha az doğum gerçekleşti.

Florida'da düşüş yüzde 7,2 oranında.

Rapor, toplumun güvencesiz zamanlarda daha az çocuk sahibi olmak istediği sonucuna vardı.

