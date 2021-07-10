Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
BAE 2 ülkeye tüm uçak seferlerini durdurdu
[Fotoğraf: AA]
Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Kurumu, Afganistan ve Endonezya'ya düzenlenen tüm uçak seferlerinin, yarından itibaren COVID-19 nedeniyle askıya alındığını duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, havacılık kurumunun, COVID-19 nedeniyle uçak seferlerinde yeni düzenlemelere gittiği vurgulandı.
11 Temmuz itibarıyla BAE'den her iki ülkeye karşılıklı tüm seferler askıya alınırken, sadece transit yolculara izin verilecek.
Suudi Arabistan da 3 Temmuz'da Afganistan'a yapılan tüm uçak seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.
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