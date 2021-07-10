Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, havacılık kurumunun, COVID-19 nedeniyle uçak seferlerinde yeni düzenlemelere gittiği vurgulandı.

11 Temmuz itibarıyla BAE'den her iki ülkeye karşılıklı tüm seferler askıya alınırken, sadece transit yolculara izin verilecek.

Suudi Arabistan da 3 Temmuz'da Afganistan'a yapılan tüm uçak seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.