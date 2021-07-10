Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, AB'nin temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine atıf yaparak, "AB verdiği sözü tutmuştur." dedi.

Von der Leyen, "Bu hafta sonu, üye ülkelere bu ay içinde yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılayacak kadar aşıyı teslim ettik." diye konuştu.

"COVID-19 henüz yenilmedi"

Yarın itibarıyla AB genelinde 500 milyon doz aşının teslim edilmiş olacağını belirten Von der Leyen, aşılama kampanyasının yıl başından bu yana çok ciddi biçimde hızlandığını söyledi.

Von der Leyen, "COVID-19 henüz yenilmedi. Ancak yeni varyantlara karşı olanlar dahil olmak üzere daha fazla aşıyı teslim etmek için hazırız. Şimdi üye ülkeler aşılamaları artırmak için her şeyi yapmalı." değerlendirmesini yaptı.

AB yönetimi, üye ülkelerdeki yetişkinlerin yüzde 70'ini temmuz ayında aşılamış olma hedefini nisan sonunda açıklamıştı.