Elvis Lemeş, Srebrenitsa soykırımına 10 yaşında tanıklık etti.

Soykırımında ailesinin neredeyse tümünü kaybeden Lemeş, yıllarca çocuk esirgeme yurdunda kaldı; 16 yaşına geldiğinde ise doğduğu topraklara geri döndü.

Sırbistan sınırında yaşayan tek aile

Elvis Lemeş, "2001 yılında Srebrenitsa'ya geri döndüm. Burada evlendim ve kendi ailemi kurdum. Bugün eşim ve çocuklarımla birlikte yaşıyoruz." dedi.

36 yaşındaki Lemeş, 5 çocuğu ve eşi, Sırbistan sınırındaki köyde yaşayan tek aile.

[Elvis Lemeş]

En büyük destekçisi çocukları

Elvis Lemeş, en büyük kazancın emek verilerek elde edileceğine inanıyor.

Lemeş, "Yapacağına inandığun hiçbir şey zor değildir. İnsan kendi emeğiyle kazanmalı ve bununla yaşamalıdır. Kimsenin hakkına girmeden helalinden kazanabiliyorsan bu en büyük kazançtır." şeklinde konuştu.

Hayvancılıkla uğraşan Lemeş’in en büyük destekçisi çocukları.

Abdülaziz Lemeş, "Okula gidiyorum ve boş vaktim olduğunda babama yardım ediyorum. Hayvanlara bakıyor, otları biçiyorum." dedi.

İlkokul öğrencisi Abdülaziz, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak istediği zaman 16 kilometre yol gitmek zorunda.

Abdülaziz, "Bize en yakın mesafede olan arkadaşlarım 16 kilometre uzaklıkta. Birlikte oyun oynamak istediğimiz zaman bu yolu gitmek zorundayız." dedi.

Saliha Osmanoviç...

26 yıl önce gerçekleştirilen soykırımdan geriye gözü yaşlı kurban yakınları kaldı.

2 oğlunu ve eşini soykırıma kurban veren Osmanoviç, "Soykırım arifesinde bütün siviller yollara düştü. Kim nereye gidiyor belli değildi. Ben güvenli bölge ilan ettikleri fabrikaya gittim. Eşim Ramo ve oğlum Nermin orman yoluna gitti. Dönen olmadı ve kimsem kalmadı..." dedi.

[Saliha Osmanoviç]

Ölüm yolu olarak bilinen bu yol, Ramo ve Nermin’in de sonu oldu. Ramo Osmanoviç, Sırpların eline esir düştü.

70 yaşındaki Osmanoviç tek başına mücadele veriyor

Saliha Osmanoviç, "Sırplar eşime zorla oğlum Nermin'i ve yanındakileri çağırttıı. 'Hepiniz buraya gelin.' dedirtti. Bu çağrı hepimizin sonu oldu." şeklinde konuştu.

Sırp askerler tarafından esir tutulan Ramo Osmanoviç’in son görüntüleri ise yürekleri sızlattı.

Ailesindeki tüm erkekleri soykırıma kurban veren 70 yaşındaki Osmanoviç, Srebrenitsa’da tek başına yaşam mücadelesi veriyor.