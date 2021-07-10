Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Honduras'ta 600 kişi bir İtalyan vatandaşı linç etti
[Fotoğraf: Reuters]
Honduras'ta cinayet işlediği gerekçesiyle bir İtalyan linç edildi. Öfkeli kalabalık İtalyan Giorgio Scanu'nun evini ve arabasını da ateşe verdi.
Honduras'ın Choluteca şehrinde silahlı 600 kişi, bir komşularının öldürülmesinden sorumlu tuttukları İtalya vatandaşı Giorgio Scanu'nun evine girdi.
Polisin uyarıları da işe yaramadı.
Arabasını yaktılar
Öfkeli kalabalık Scanu'yu pala, sopa ve taşlarla evinde linç etti.
Ardından Scanu'nun evi ve arabası da yakıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
"Tutuklama için kanıt yoktu"
Olayla ilgili soruşturma açıldı, 5 kişi tutuklandı.
Emniyet yetkilileri, İtalya vatandaşı tutuklanmadığı için yöre halkının öfkelendiğini açıkladı.
Yetkililer kendilerini "tutuklama için kanıt yoktu" diyerek savundu.
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