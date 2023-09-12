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Dünya
AA 12.09.2023 17:11

Srebrenitsa soykırımında savaş suçu işledikleri şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı

Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı'na bağlı güvenlik güçleri, Bosna Hersek genelindeki kentlerde yapılan operasyonda, ülkede 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımında savaş suçu işledikleri şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı.

Srebrenitsa soykırımında savaş suçu işledikleri şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı'ndan (SIPA) yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla yapılan operasyon kapsamında Bileca, Sekovic, Han Pijesak, Vlasenica ve Zvornik kentlerinde eski Sırp askerlerine ait daire ve mülklerde arama yapıldığı belirtildi.

Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımda savaş suçu işledikleri şüphesiyle 5 kişinin gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada, şüphelilerin savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

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Avrupa’nın ortasında soykırım: Srebrenitsa
Avrupa’nın ortasında soykırım: Srebrenitsa

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

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