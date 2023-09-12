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Dünya
AA 12.09.2023 17:05

BM: Talep olması halinde Fas'a yardım etmeye hazırız

Birleşmiş Milletler, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından, hükümetten talep gelmesi halinde desteğe hazır olduklarını duyurdu.

BM: Talep olması halinde Fas'a yardım etmeye hazırız

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Fas'ta meydana gelen depreme ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

BM'nin Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde depremin ardından BM'nin hazırda beklediğini belirten Haq, "Hükümetin talep etmesi halinde destek vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 901'e yükseldi
Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 901'e yükseldi

BM, depremden 300 binden fazla kişinin, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise 100 binden fazla çocuğun etkilendiğini tahmin ettiklerini duyurmuştu.

UNICEF: Fas'taki depremden 100 binden fazla çocuk etkilenmiş olabilir
UNICEF: Fas'taki depremden 100 binden fazla çocuk etkilenmiş olabilir

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 901 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 530 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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