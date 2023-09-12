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Dünya
AA 12.09.2023 16:44

BM: Libya'ya yardım için acil müdahale ekipleri harekete geçirildi

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki sel felaketi nedeniyle sahada destek olmak için acil müdahale ekiplerinin harekete geçirildiğini bildirdi.

BM: Libya'ya yardım için acil müdahale ekipleri harekete geçirildi

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Libya'daki ölümcül selden derin endişe duyduğunu belirten Griffiths, "Acil müdahale ekiplerimiz sahada yardım etmek için harekete geçirildi." ifadesini kullandı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkiledi.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, gün içerisinde yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 bini geçtiğini duyurdu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini söyledi.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyi de sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulundu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edildi.

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