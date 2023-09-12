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Dünya
AA 12.09.2023 16:10

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günde 8 saati aşan elektrik kesintileri uygulanacak

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, bugünden itibaren hafta boyunca günde 8 saati aşan elektrik kesintileri uygulanacak.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günde 8 saati aşan elektrik kesintileri uygulanacak

Ulusal elektrik firması Eskom'dan yapılan açıklamada, 4 elektrik santralindeki jeneratör ünitelerinde arıza meydana geldiği duyuruldu.

Açıklamada, bu arızalar nedeniyle bugün yerel saatle 16.00'dan itibaren hafta sonuna kadar günde 8 saati aşan planlanmış elektrik kesintilerinin uygulanacağı ifade edildi.

Afrika'da elektriğe erişimin en fazla olduğu ülkelerden Güney Afrika'da, eskiyen üretim altyapısı, sabotajlar ve kablo hırsızlığı nedeniyle uzun süreden beri ciddi bir elektrik krizi yaşanıyor.

Nükleer enerji üreticisi olan Güney Afrika, elektrik üretiminin yüzde 80'ininden fazlasını kömürle çalışan santrallerden karşılıyor. Ülke dünyanın önde gelen kömür üreticileri arasında yer alıyor.

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