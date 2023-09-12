Güney Afrika'daki yangında ölen 74 kişiden 44'ünün kimliği henüz belirlenemedi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Gauteng Eyaleti Sağlık Departmanından yapılan açıklamada, Johannesburg'un Marshalltown semtinde 5 katlı bir binada çıkan yangında yaşamını yitirenlerden 18 kişinin daha kimliklerinin tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, daha önce kimlikleri belirlenen 12 kişiyle birlikte, şimdiye kadar toplamda 30 maktulün kimliğinin belirlendiği, 44 maktulün kimlik tespiti için ise çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Ailelerin, yangında kaybettiklerini düşündükleri yakınlarının cesetlerini teşhis etmek için başvuruda bulunduğu aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Marshalltown yangını

Johannesburg şehir merkezindeki Marshalltown semtinde, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı 5 katlı binada, 31 Ağustos'ta erken saatlerde çıkan yangında 12'si çocuk 74 kişi ölmüştü.

Yangında yaralanan 88 kişi hastanelere kaldırılmıştı.

Yanan binada Güney Afrikalıların yanı sıra çok sayıda yabancı uyruklu kişi yaşıyordu.