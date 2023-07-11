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11.07.2023 14:17
, 11.07.2023 14:19
SON GÜNCELLEME
11.07.2023 14:19
Avrupa’nın ortasında soykırım: Srebrenitsa
Takvimler 11 Temmuz 1995’i gösteriyordu... Dünya, insanlık tarihinin gördüğü en korkunç olaylardan birine tanık oldu. Srebrenitsa’da 8 bin 372 Müslüman Boşnak katledildi. Boşnak milletinin en derin yarası Srebrenitsa soykırımının 28. yılı.
Hafize Yurt
Grafik Tasarım
Avrupa’nın ortasında soykırım: Srebrenitsa
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Srebrenitsa
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