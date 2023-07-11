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İnfografik
TRT Haber 11.07.2023 14:14

Okulların açılma tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. İlk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Hafize Yurt
Hafize Yurt
Grafik Tasarım

Okulların açılma tarihi belli oldu

Okulların açılma tarihi belli oldu
Okulların açılma tarihi belli oldu

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