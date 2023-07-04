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İnfografik
TRT Haber 04.07.2023 17:09

Üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 71,7 oldu

Türkiye'de lisans mezunlarında istihdam oranı 2022'de yüzde 71,7 olarak gerçekleşirken, ilk iş bulma süresi 13,9 ay olarak hesaplandı.

Nursel Cobuloğlu
Nursel Cobuloğlu
Grafik Tasarım

Üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 71,7 oldu

Üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 71,7 oldu

Üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 71,7 oldu
Üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 71,7 oldu

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