SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
ÇEVRE
TEKNOLOJİ
GÜNCEL
EĞİTİM
PODCAST
HAVA DURUMU
VIME
TRT'DEN HABERLER
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
KORONAVİRÜS
32.3ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
İnfografik
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
04.07.2023 17:09
, 04.07.2023 17:14
SON GÜNCELLEME
04.07.2023 17:14
Üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 71,7 oldu
Türkiye'de lisans mezunlarında istihdam oranı 2022'de yüzde 71,7 olarak gerçekleşirken, ilk iş bulma süresi 13,9 ay olarak hesaplandı.
Nursel Cobuloğlu
Grafik Tasarım
Üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 71,7 oldu
Sıradaki Haber
Fransa yangın yeri: Ülkedeki hasar 1 milyar euro
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
CHP'de 'değişim tartışmaları: Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer bir araya geldi
17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kacır ile Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sri Lanka Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
17:37
Kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuz zeminine vuran kişi hayatını kaybetti
17:18
ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
17:52
Memur zam teklifi bu hafta Meclis'te
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
FOTO FOKUS
Kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuz zeminine vuran kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 71,7 oldu
Fransa yangın yeri: Ülkedeki hasar 1 milyar euro
10 soruda kızamık hastalığı
Asgari ücret artışı birçok kalemi etkileyecek