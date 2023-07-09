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TRT Haber 09.07.2023 11:11

Okulların açılma tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. İlk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Okulların açılma tarihi belli oldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından 2023-2024 dönemi için çalışma takvimi paylaşıldı. 

Buna göre, okullardan ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

 

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