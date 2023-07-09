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Dünya
AA 09.07.2023 11:14

KKTC'nin yeni havalimanı 20 Temmuz'da açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacağını bildirdi.

KKTC'nin yeni havalimanı 20 Temmuz'da açılacak
[Fotograf: AA]

KKTC'deki Yeni Ercan Havalimanı'na ilişkin yazılı açıklama yapan Uraloğlu, havalimanının test uçuşlarının başarıyla tamamlandığı aktardı.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Açılış için artık gün sayıyoruz. İnşallah açılışı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 20 Temmuz'da yapacağız. 400 milyon euro yatırım bedelli havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut. Havalimanı, yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştirecek, artan imkan ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak."

Uraloğlu, Yeni Ercan Havalimanı'nın modern mimarisi ve doğa dostu özelliğiyle örnek bir havalimanı olduğunu belirterek, "Yeni Ercan Havalimanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak. Yeni havalimanı, kapasitesiyle Türkiye'yi KKTC'ye, KKTC'yi de dünyaya bağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

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