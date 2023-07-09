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Dünya
AA 09.07.2023 03:16

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti sürüyor. Kefr Kaddum köyüne düzenlenen baskında 1'i ağır 4 Filistinli, Kalkaliye kentinde de 16 yaşındaki Filistinli çocuk yaralandı.

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da saldırı

İsrail güçlerinin himayesi altından Kefr Kaddum köyüne baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcileri ile buna karşı koyan Filistinliler arasında olaylar çıktı.

Kefr Kaddum beldesindeki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad Şitevi, İsrail askerlerinin gerçek mermilerle ateş açması sonucu biri ağır olmak üzere yaralanan 4 Filistinli gencin Nablus kentindeki Necah Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kalkaliye kentinde ayrım duvarı yakınlarında İsrail askerlerinin ateşi sonucu 16 yaşında bir çocuğun dizinden yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Cenin saldırıları

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gününün ilk saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinli yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

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