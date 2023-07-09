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Gündem
TRT Haber 09.07.2023 09:34

Bakan Şimşek'ten mali disiplin mesajı: Kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis ederek kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz."

Bakan Şimşek'ten mali disiplin mesajı: Kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek dönemde kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceklerini söyledi. 

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sardıklarını ifade ederek, "Bu yıl deprem kaynaklı harcamaların 761,7 milyar liraya (milli gelire oran olarak yüzde 3,1) ulaşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin konutu depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Mecliste görüşülen Milli Dayanışma Paketi'nin, depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmayı hedeflediğini aktaran Şimşek, "Söz konusu düzenlemeler ayrıca dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir" ifadesini kullandı.

"Enflasyonun üzerinde artışlarla refah seviyesini yükselttik"

Şimşek, 2023 yılında 15,9 milyon emekli ve 4,9 milyon kamu çalışanını etkileyen önemli iyileştirmeler yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde 141,8, en düşük emekli aylığını ise yüzde 114,3 artırdık. Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz. Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankasının enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz."

 

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