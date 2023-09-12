Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi: Felaketlerden etkilenen bir Türk vatandaşının bilgisi bize ulaşmadı

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkiledi.

Sel felaketinde çoğu Derne kentinde olmak üzere can kaybı 3 bini geçti.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından 160'tan fazla görevlinin Libya'ya yardıma geldiğini söyleyen Büyükelçi Yılmaz, "Şu ana kadar felaketlerden etkilenen bir Türk vatandaşının bilgisi bize ulaşmadı." dedi.

Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya’daki sel felaketine dair @trthaber’in sorularını yanıtlıyor. https://t.co/mBF0kPt4E9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 12, 2023

Libya'daki sel felaketi

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini söyledi.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyi de sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulundu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edildi.