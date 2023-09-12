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Dünya
TRT Haber 12.09.2023 17:30

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi: Felaketlerden etkilenen bir Türk vatandaşının bilgisi bize ulaşmadı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Yılmaz, felaketlerden etkilenen bir Türk vatandaşının bilgisi ulaşmadığını söyledi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi: Felaketlerden etkilenen bir Türk vatandaşının bilgisi bize ulaşmadı
[Fotograf: Reuters]

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkiledi.

Sel felaketinde çoğu Derne kentinde olmak üzere can kaybı 3 bini geçti.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından 160'tan fazla görevlinin Libya'ya yardıma geldiğini söyleyen Büyükelçi Yılmaz, "Şu ana kadar felaketlerden etkilenen bir Türk vatandaşının bilgisi bize ulaşmadı." dedi.

 


 

Libya'daki sel felaketi

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini söyledi.

Libya'nın doğusunu vuran selde Suse kentinde 50 aile kayboldu
Libya'nın doğusunu vuran selde Suse kentinde 50 aile kayboldu

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyi de sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulundu.

Libya Kızılayı'ndan sel nedeniyle yardım çağrısı
Libya Kızılayı'ndan sel nedeniyle yardım çağrısı

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edildi.

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