Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te işgal edilmesiyle başlayan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımdan kurtulmak isteyenlerin kullandığı güzergahta her yıl 8-10 Temmuz'da yapılan yürüyüşte koronavirüs nedeniyle geçen yılki "sınırlı katılım" uygulamasının bu yıl olmayacağı ifade edildi.

Barış Yürüyüşü Organizasyon Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek etkinlikte grup başvurularının 1 Temmuz'a, bireysel başvuruların ise yürüyüşün başlangıç tarihi olan 8 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi.

Başvuruların Barış Yürüyüşü resmi internet sitesi (https://www.marsmira.net/bs/) ya da resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılabildiğine işaret edilen açıklamada, yürüyüşün COVID-19 tedbirleri çerçevesinde yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca salgına ilişkin tedbirlerin sıkılaştırılması kararı alınması halinde katılımcılarla iletişime geçileceği vurgulandı.

Yürüyüşe, "sağ kurtulanlar" rehberlik ediyor

Srebrenitsa'da 1995 yılında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen orman yolundaki yürüyüşün hayatını kaybeden kurbanların anısına düzenlendiği belirtilen açıklamada, yürüyüşün orman yolundan sağ kurtulanların rehberliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, salgından önce dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin yürüyüşe katıldığı anımsatılarak Srebrenitsa'da savaş zamanında yaşanan soykırımın asla unutulmayacağı kaydedildi.

Yürüyüş boyunca içecek ve yiyecek ihtiyacının organizasyon kurulunca sağlandığı ifade edilen açıklamada, yürüyüşe bu yıl katılımın yüksek olması temennisinde bulunuldu.

Soykırım kurbanları için Bosna Hersek'in Nezuk kasabasından dua ederek yürüyüşe başlayacak katılımcılar, 1995'te Boşnak sivillerin kullandığı orman yolundan ilerleyerek 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşacak.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.