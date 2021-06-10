NASA’dan Dünya dışında yaşam için heyecan yaratan keşif geldi.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı ve New Mexico Üniversitesi'nden araştırmacılar, kırmızı cüce olarak da bilinen bir M cüce yıldızının yörüngesinde dönen TOI-1231 b dış gezegenini keşfetti.

NASA, 'bilinmeyen' bir atmosfere sahip 'tuhaf' gezegenin Dünya'ya oldukça benzediğini ifade etti.

Bilim insanları TOI-1231 b'nin hem yarıçapını hem de kütlesini ölçerek atmosferinin neden oluştuğu konusunda önemli veriler elde etti.

Atmosferi yaklaşık 57 derece sıcaklığa sahip TOI-1231b’deki yüksek bulutlar gezegende su olabileceğini gösteriyor.

NASA JPL bilimcisi Jennifer Burt, “Bu yeni gezegenin gelecekteki gözlemleri, bu ılıman gezegenlerin çevresinde su bulutlarının oluşmasının ne kadar yaygın veya nadir olduğunu belirlememize izin verecek” dedi.

TOI1231b'nin, büyük bir hidrojen veya hidrojen-helyum atmosferine veya daha yoğun bir su buharı atmosferine sahip olabileceği belirtiliyor.

Hiçbiri güneş sistemine benzemiyor

Burt, "Son yirmi yıldaki ötegezegen biliminin en ilgi çekici sonuçlarından biri, şimdiye kadar keşfettiğimiz yeni gezegen sistemlerinin hiçbirinin kendi güneş sistemimize benzememesidir" dedi.

Bu gezegenler Merkür'ünkinden çok daha kısa yörüngelerde, Dünya ve Neptün büyüklüğünde gezegenler.