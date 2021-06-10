Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avustralya'yı şiddetli rüzgar ve sel vurdu
Avustralya'nın Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sel 200 binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı.
Victoria’da gece saatlerinde hızı saatte yaklaşık 119 kilometreye ulaşan rüzgar ve sağanak etkili oldu.
Sağanağın sele dönüştüğü Victoria’da bazı otoyollar ulaşıma kapanırken, ağaçlar devrildi.
Söz konusu olumsuz hava şartları nedeniyle can kaybı yaşanmazken 200 binden fazla hanenin elektriği kesildi.
Etiketler: Avustralya Sel
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