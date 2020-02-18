Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Starlink ağının 60 uyduluk bir grubunun, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldığı; uyduların yörüngeye başarıyla yerleştiği bildirildi.

SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60'ar uydudan oluşan 4 parti halinde toplam 240 uyduyu uzaya fırlatmıştı. Şirket, Starlink uydularıyla yörüngeye 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor.

Bu, SpaceX'in 80'inci başarılı fırlatışı oldu.

Yeniden kullanılabilir roket, dönüşünü yapamadı

Öte yandan bu fırlatışta 4'üncü kez kullanılan yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon roketi, fırlatışın ardından dünyaya geri dönemedi. Roket SpaceX'in okyanustaki insansız yüzer platformuna iniş yapabilseydi, bu şirketin fırlatış sonrası yeniden dünyaya dönen 50'nci roketi olacaktı.