Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Wuhan'daki hastanenin direktörü koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Çin'in Wuhan kentindeki Wuchang Hastanesi'nin Direktörü Liu Zhiming bugün yaşamını yitirdi.
Koronavirüs salgını dünya gündeminin üst sıralarındaki yerini koruyor.
Şimdiye kadar bin 873 kişinin hayatını kaybettiği salgında, önemli bir can kaybı haberi daha virüsün menşei Wuhan'dan geldi.
Çin devlet televizyonu, Wuchang Hastanesi Direktörü Liu Zhiming'in yerel saatle 10.30'da yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Zhiming'den önce, bu ay başında, koronavirüsü dünyaya duyuran Li Weinglang isimli hekim hayatını kaybetmiş; bu durum virüsle mücadelede hayal kırıklığına neden olmuştu.
Çinli yetkililer, geçen cuma günü yaptıkları açıklamada, virüsün bin 716 sağlık çalışanına bulaştığını duyurmuştu.
Son Haberler
- 11:04
- 11:03
- 11:02
- 11:01
- 10:52
Sıradaki Haber
ABD, AB'den ithal uçaklara ek vergi getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz