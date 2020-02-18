Koronavirüs salgını dünya gündeminin üst sıralarındaki yerini koruyor.

Şimdiye kadar bin 873 kişinin hayatını kaybettiği salgında, önemli bir can kaybı haberi daha virüsün menşei Wuhan'dan geldi.

Çin devlet televizyonu, Wuchang Hastanesi Direktörü Liu Zhiming'in yerel saatle 10.30'da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Zhiming'den önce, bu ay başında, koronavirüsü dünyaya duyuran Li Weinglang isimli hekim hayatını kaybetmiş; bu durum virüsle mücadelede hayal kırıklığına neden olmuştu.

Çinli yetkililer, geçen cuma günü yaptıkları açıklamada, virüsün bin 716 sağlık çalışanına bulaştığını duyurmuştu.