ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret çatlağı derinleşiyor.

Trump yönetimi, Avrupa Birliği'nden ithal edilen uçaklar için tarifeleri yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltme kararı aldı.

Örneğin katalog fiyatı 24 milyon dolar olan bir airbus uçağından, tarifeden önce 2,4 milyon dolar vergi alınırken, bu rakam 3,6 milyon dolara yükseldi.

ABD Ticaret Temsilcisi Ofisinden yapılan açıklamada, tarifelerin artırıldığı ancak müzakereler için kapıların hala açık olduğu bildirildi.

Kriz nasıl ortaya çıktı?

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ara buluculuk makamı, AB ve ABD arasında yaklaşık 15 yıldır devam eden Boeing-Airbus anlaşmazlığına ilişkin kararını geçen günlerde açıklamıştı.

DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB ürünlerine yıllık 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay vermişti.

Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları ABD merkezli Boeing ile Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi Airbus birbirini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.

Bu firmalar, DTÖ yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği gerekçesiyle de karşılıklı hukuki süreç yürütüyor.

DTÖ'de devam eden bir başka dosyada ise AB'nin ABD'ye karşı Boeing desteklemeleri ile ilgili açtığı başvuru yer alıyor.

Bu dosyanın 2020'nin ilk aylarında sonuçlanmasıyla AB'nin benzer biçimde ABD'ye ilave gümrük vergileri uygulama imkanı doğması bekleniyor.