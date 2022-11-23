Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
SpaceX Falcon 9 roketi uzaya fırlatıldı
[Fotograf: Reuters]
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketi ile Eutelsat 10B iletişim uydusunu uzaya gönderdi.
ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan yapılan fırlatma, yerel saat ile 21.57’de gerçekleşti.
NASA’nın internet sitesinde, Eutelsat 10B iletişim uydusunun, Amerika kıtası, Atlantik Okyanusu, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'daki müşterilere deniz ve uçak içi geniş bant, veri ve video bağlantısı sağlayacağı bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: SpaceX Uzay Çalışmaları
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